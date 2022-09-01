Зеленский о визите МАГАТЭ на ЗАЭС: оккупанты не пустили независимых журналистов, но организовали массовку своих пропагандистов

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении отметил, что оккупанты пытаются превратить миссию МАГАТЭ на Запорожской АЭС в бесплодную экскурсию по станции. россия делала очень много циничных вещей, чтобы обмануть миссию, передает УНН.

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"Сегодня миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС. Хорошо, что это произошло. Сам факт при всех провокациях российских военных и циничных обстрелах Энергодара и территории станции", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что Украина сделала все для того, чтобы эта миссия состоялась.

"Но плохо, что оккупанты пытаются превратить эту миссию МАГАТЭ – действительно необходимую – в бесплодную экскурсию по станции. Верю, что этого удастся не допустить. Хорошо, что представители МАГАТЭ могут сделать объективные выводы о рисках, возникших на Запорожской атомной станции впервые в истории. Причем возникли именно из-за оккупантов. Главное, чтобы была воля сделать именно объективные выводы. Постоянные обстрелы, присутствие российских военных и оружия на станции, издевательство над украинским персоналом и попытки отдать станцию ​​под управление представителей "Росатома", которые вообще не способны к ответственному отношению к такому объекту... Вот это причины угроз", - отметил глава государства.

Он также добавил, что у нас есть четкие данные о том, что россия делала очень много циничных вещей, чтобы обмануть миссию. В частности, с помощью запугивания жителей Энергодара.

"Оккупанты заставляли людей врать представителям МАГАТЭ - передавать какие-то бумажки, что-то там подписывать, что-то говорить. Когда мы виделись с господином Гросси и членами миссии в Киеве, мы договорились о том, что миссию обязательно будут сопровождать журналисты из украинских и международных СМИ. Независимые журналисты. Чтобы мир видел правду. Видел, что на самом деле происходит. К сожалению, этого не сделано. Хотя обещано. К сожалению, оккупанты не пустили журналистов, но организовали массовку своих пропагандистов. К сожалению, представители МАГАТЭ не защитили представителей независимых СМИ", - сказал Зеленский.

Президент Украины выразил надежду, что миссия все же сделает объективные выводы из обстоятельств на станции.

"Под управлением наших специалистов более трех десятилетий находятся 5 объектов – Чернобыльская станция и 4 рабочих АЭС. К деятельности ни одного из этих объектов у МАГАТЭ никогда не было замечаний, пока россия не ворвалась на нашу территорию и не принесла сюда свое безумие. Когда наконец-то с территории Запорожской АЭС выйдут российские военные, когда они заберут свое оружие, боеприпасы, когда они прекратят обстрелы Энергодара и соседних районов и свои провокации, Запорожская станция сможет вернуться к безопасной работе, которая и была всегда под контролем Украины. И главное, что должно состояться – это демилитаризация территории станции. Именно это цель украинских и международных усилий. И плохо, что мы пока не услышали ответных призывов от МАГАТЭ. Хотя и говорили об этом с господином Гросси на нашей встрече в Киеве. Это был ключевой – ключевой! – пункт безопасности наших договоренностей. Это говорилось четко: демилитаризация и полный контроль украинских атомщиков", – заявил Зеленский.

Дополнение

По данным Энергоатома, по состоянию на 18:00 1 сентября 2022 года генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси покинул Запорожскую АЭС. Вместе с ним со станции уехало большинство членов делегации и осталось 5 представителей миссии МАГАТЭ.

Гросси заявил, что завершил свой первый визит на Запорожскую АЭС и добавил, что МАГАТЭ будет сохранять там постоянное присутствие.