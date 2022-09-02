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Президент отменил указы об создании Трехсторонней контактной группы

Президент отменил указы об создании Трехсторонней контактной группы

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отменил ряд указов об создании и персональном составе делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Указ №621/2022 обнародован на сайте главы государства, информирует УНН.

 

Детали

Документом, в частности, признан утратившим силу указ президента от 5 мая 2020 года № 167/2020 и указы, которыми вносились изменения в него, которым была создана украинская делегация в ТКГ и утвержден персональный состав.

Справка

ТКГ по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины действовала как платформа по реализации решений Нормандского формата. В нее входили уполномоченные представители Украины, россии и ОБСЕ.

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Источник: УНН
Теги: Владимир Зеленский
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