Новости: Политика
2 сентября 2022, 00:47 • Юлиана Росковинская • 6555
Резников: Швеция предоставит важные инструменты для украинских военных
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Швеция предоставит Украине важные и ценные инструменты, необходимые нашим защитникам на передовой. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников, передает УНН.
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"Отличные новости о новом пакете военной помощи от Швеции, от министерства обороны, которое возглавляет мой друг и коллега Петер Гультквист", - отметил Резников.
Он подчеркнул, что нашим военным на передовой будут предоставлены "некоторые важные и ценные инструменты".
Напомним
Швеция подготовила для Украины седьмой пакет военной помощи – он содержит артиллерийские боеприпасы почти на 47 млн евро.
Источник: УНН
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