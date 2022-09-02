Резников: Швеция предоставит важные инструменты для украинских военных

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Швеция предоставит Украине важные и ценные инструменты, необходимые нашим защитникам на передовой. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников, передает УНН.

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"Отличные новости о новом пакете военной помощи от Швеции, от министерства обороны, которое возглавляет мой друг и коллега Петер Гультквист", - отметил Резников.

Он подчеркнул, что нашим военным на передовой будут предоставлены "некоторые важные и ценные инструменты".

Напомним

Швеция подготовила для Украины седьмой пакет военной помощи – он содержит артиллерийские боеприпасы почти на 47 млн евро.