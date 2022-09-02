Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 36,58 0,0128 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Как мотивировать ребенка учиться дистанционно - советы психолога
Как мотивировать ребенка учиться дистанционно - советы психолога
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
6465

Зеленский образовал военные администрации в четырех населенных пунктах Донетчины

Зеленский образовал военные администрации в четырех населенных пунктах Донетчины

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании военных администраций населенных пунктов в Донецкой области. Указ №620/2022 опубликован на сайте главы государства, передает УНН.

Детали

Во исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения" президент постановил образовать:

  • Добропольскую городскую военную администрацию Покровского района Донецкой области;
  • Мирноградскую городскую военную администрацию Покровского района Донецкой области;
  • Покровскую городскую военную администрацию Покровского района Донецкой области;
  • Селидовскую городскую военную администрацию Покровского района Донецкой области.

Зеленский также постановил Генеральному штабу ВСУ, Донецкой облгосадминистрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" мероприятия, связанные с образованием военных администраций, указанных в статье 1 данного Указа.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним 

Зеленский отменил ряд указов об образовании и персональном составе делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.