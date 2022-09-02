Зеленский образовал военные администрации в четырех населенных пунктах Донетчины
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании военных администраций населенных пунктов в Донецкой области. Указ №620/2022 опубликован на сайте главы государства, передает УНН.
Детали
Во исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения" президент постановил образовать:
- Добропольскую городскую военную администрацию Покровского района Донецкой области;
- Мирноградскую городскую военную администрацию Покровского района Донецкой области;
- Покровскую городскую военную администрацию Покровского района Донецкой области;
- Селидовскую городскую военную администрацию Покровского района Донецкой области.
Зеленский также постановил Генеральному штабу ВСУ, Донецкой облгосадминистрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" мероприятия, связанные с образованием военных администраций, указанных в статье 1 данного Указа.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Напомним
Зеленский отменил ряд указов об образовании и персональном составе делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.