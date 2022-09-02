Оккупанты искажают реальное положение дел на Запорожской АЭС на фоне миссии МАГАТЭ - Энергоатом

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Рашисты лгут, манипулируют и искажают реальное положение дел на Запорожской АЭС и распространяют лишь выгодную информацию о визите миссии МАГАТЭ. Об этом говорится в заявлении Энергоатома, пишет УНН.

Детали

В частности, как сообщается, российские оккупанты прилагают максимум усилий, чтобы не дать миссии Международного агентства по атомной энергии возможности ознакомиться с реальным положением дел на Запорожской АЭС. Они, по данным Энергоатома, распространяют манипулятивную и лживую информацию об этом визите:

1. Подавляющее большинство «СМИ со всего мира», вчера приехавших на станцию, – это российские пропагандисты. Автобусы с украинскими и иностранными журналистами, пытавшимися попасть на Запорожскую АЭС вместе с миссией МАГАТЭ через территорию Украины, рашисты не пропустили на блокпосте.

2. Оккупанты врут, искажают факты и доказательства, свидетельствующие об их обстрелах станции, а также последствиях повреждений инфраструктуры ЗАЭС. Прогнозируемо обвиняют ВСУ.

3. Военные грузовики, которые в нарушение всех требований пожарной безопасности находятся в машинных залах энергоблоков, рашисты представили экспертам МАГАТЭ как технику войск химической защиты. Все созданные ими нарушения ядерной и радиационной безопасности пытаются спрятать во лжи и манипуляциях.

4. Рашисты не пустили миссию в кризисный центр ЗАЭС, где сейчас находятся российские военные, которых не должны были видеть представители МАГАТЭ. То есть часть вооруженных российских оккупантов на атомной станции просто «спрятали».

5. Миссии «презентовали» заранее спланированное и срежиссированное шоу, как будто бы «жители Энергодара жалуются на обстрелы ВСУ». А точнее – рассказывают об обстрелах, которые захватчики упорно приписывают украинским защитникам.

6. Захватчики намеренно заглушили мобильную связь и интернет в Энергодаре, чтобы не дать возможности передавать фото и видео из ЗАЭС и его города-спутника.

7. К работе на Запорожской АЭС рашисты допустили только оперативный персонал и существенно ограничили пребывание людей на маршрутах движения членов делегации МАГАТЭ.

Цитата

“Понимаем, что в этих условиях МАГАТЭ будет трудно дать объективную оценку ситуации на ЗАЭС. В то же время подчеркиваем, что выполнить все рекомендации миссии по восстановлению на станции ядерной и радиационной безопасности невозможно, пока она находится под контролем российских оккупационных войск", - отмечают в ведомстве.

Дополнение

По данным Энергоатома, по состоянию на 18:00 1 сентября 2022 года генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси покинул Запорожскую АЭС. Вместе с ним со станции уехало большинство членов делегации и осталось 5 представителей миссии МАГАТЭ.

Гросси заявил, что завершил свой первый визит на Запорожскую АЭС и добавил, что МАГАТЭ будет сохранять там постоянное присутствие.