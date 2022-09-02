Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 36,58 0,0128 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Как мотивировать ребенка учиться дистанционно - советы психолога
Как мотивировать ребенка учиться дистанционно - советы психолога
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
7155

TotalEnergies получает сотни миллионов долларов дивидендов от российского "Новатек" – Подоляк

TotalEnergies получает сотни миллионов долларов дивидендов от российского "Новатек" – Подоляк

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Французский нефтяной гигант TotalEnergies получает сотни миллионов долларов дивидендов от российской компании "Новатек". Об этом в Twitter написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает УНН.

Цитата

"Не поверите, но еще не все европейские компании покинули российский рынок. Некоторые до сих пор считают, что деньги не пахнут кровью погибших детей. TotalEnergies получает сотни миллионов долларов дивидендов от Новатек", – написал Подоляк.

Детали 

Советник главы ОПУ считает, что наименьшим искуплением было бы создание фонда поддержки украинских семей, которые потеряли близких из-за российских снарядов.

Дополнение 

TotalEnergies заявил, что завершает продажу своей доли в российской компании, которая производит авиакеросин. Однако в компании заявили, что продолжат закупать природный газ в россии.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал TotalEnergies уйти из россии. 

Источник: УНН
Теги: Россия, Франция, война с Россией
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.