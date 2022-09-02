TotalEnergies получает сотни миллионов долларов дивидендов от российского "Новатек" – Подоляк

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Французский нефтяной гигант TotalEnergies получает сотни миллионов долларов дивидендов от российской компании "Новатек". Об этом в Twitter написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает УНН.

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"Не поверите, но еще не все европейские компании покинули российский рынок. Некоторые до сих пор считают, что деньги не пахнут кровью погибших детей. TotalEnergies получает сотни миллионов долларов дивидендов от Новатек", – написал Подоляк.

Детали

Советник главы ОПУ считает, что наименьшим искуплением было бы создание фонда поддержки украинских семей, которые потеряли близких из-за российских снарядов.

Дополнение

TotalEnergies заявил, что завершает продажу своей доли в российской компании, которая производит авиакеросин. Однако в компании заявили, что продолжат закупать природный газ в россии.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал TotalEnergies уйти из россии.