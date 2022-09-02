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На Запорожской АЭС будут постоянно находиться два инспектора МАГАТЭ - росСМИ

На Запорожской АЭС будут постоянно находиться два инспектора МАГАТЭ - росСМИ

КИЕВ. 2 сентября. УНН. На Запорожской атомной станции будут постоянно находиться два инспектора МАГАТЭ, сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, два инспектора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) останутся на Запорожской атомной электростанции на постоянной основе, о чем говорится в заявлении посла рф при международных институтах в Вене российскому госинформагентству.

Дополнение

1 сентября на захваченную оккупантами Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ.

По данным Энергоатома, по состоянию на 18:00 1 сентября генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, возглавивший миссию, покинул Запорожскую АЭС. Вместе с ним со станции уехало большинство членов делегации и осталось 5 представителей миссии МАГАТЭ.

Гросси заявил, что завершил свой первый визит на Запорожскую АЭС и добавил, что МАГАТЭ будет сохранять там постоянное присутствие.

Источник: УНН
Теги: Запорожье и Запорожская область, война, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
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