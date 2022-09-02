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Оккупанты не смогут провести "референдум" в Луганской области в ближайшее время - Гайдай

Оккупанты не смогут провести "референдум" в Луганской области в ближайшее время - Гайдай

Сергей Гайдай

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Запланированный россиянами псевдореферендум в Луганской области, скорее всего, не состоится в ближайшее время, благодаря работе украинских защитников и партизан. Об этом в Telegram написал начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, пишет УНН.

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"Бавовна" ("хлопок" - ред.) заставляет россиян изменить планы: "референдума" на временно оккупированных территориях в ближайшее время не будет. Отличная работа наших защитников и партизан в очередной раз откладывает планы рашистов. На днях "Бавовнятко" посетило и Кременную - о количестве орков на концерте у кобзона - скоро будет сообщено", - отметил Гайдай.

Добавим, россияне называют взрывы "хлопок", что созвучно с названием ткани, на украинском языке "бавовна". Теперь в соцсетях все звуки от взрывов на российских объектах называют "бавовна".

Детали

В распространенном видео глава ОВА отметил, что "не будет покоя оккупантам. Базы уничтожаются, склады уничтожаются, командные пункты и казармы уничтожаются так же".

"россияне живут в постоянном страхе и не могут чувствовать себя свободно на нашей земле. Наказание придет к каждому!" – подчеркнул Гайдай.

Дополнение

Перед Кременной во временно оккупированном Сватовом в Луганской области произошел "хлопок" на аграрной базе, где оккупанты делали передислокацию.

Источник: УНН
Теги: война, Луганск и Луганская область
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