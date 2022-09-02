На вице-президента Аргентины совершено покушение, нападавшего арестовали

КИЕВ. 2 сентября. УНН. На вице-президента Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер было совершено покушение, когда она приветствовала поклонников у своего дома в Буэнос-Айресе в четверг. Во время встречи к ней подошел бразилец и начал целиться в лицо политика, сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Люди пришли к дому Фернандес, чтобы поддержать ее после обвинений в коррупции, выдвинутых против вице-президента в суде. На записях с телекамер заметно, как неизвестный мужчина проталкивается сквозь поклонников и направляет пистолет в упор лицо вице-президента. Однако, по сообщениям, выстрела не последовало.

"Муж направил огнестрельное оружие в ее голову и нажал на курок. Кристина все еще жива, потому что по какой-то причине, еще не подтвержденной, пистолет... не выстрелил", - рассказал об инциденте президент Аргентины Альберто Фернандес.

Министр безопасности Анибаль Фернандес сообщил местному телеканалу, что мужчину задержали на месте происшествия. По данным СМИ, нападающим оказался 35-летний бразилец. Сообщается, что в настоящее время полиция выясняет обстоятельства покушения.

Контекст

Кристина Фернандес де Киршнер – аргентинский политик, с 10 декабря 2019 года занимает должность вице-президента Аргентины. В 2007—2015 годах была президентом Аргентины.

Вице-президента обвиняют в том, что во время президентского срока она заключала дорожные контракты со строительной фирмой своего близкого союзника. Сама Фернандес заявила, что обвинения против нее политически мотивированы.

На прошлой неделе прокурор настаивал на 12-летнем заключении политика, если ее признают виновной. Это спровоцировало массовые протесты по всей стране, в частности, возле дома Фернандес.

Напомним

В США напали на писателя индийского происхождения Салмана Рушди.