Украина и ЕС проведут Совет ассоциации 5 сентября

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Совет ассоциации ЕС-Украина состоится 5 сентября, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Евросовета.

Детали

Как сообщается, 5 сентября в Брюсселе состоится 8-е заседание Совета ассоциации Украина-ЕС.

Сопредседателями заявлены Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Начало работы Совета ассоциации Украина-ЕС запланировано в 12:15 по местному времени. После встречи (около 15:30) ожидается пресс-конференция.

Совет ассоциации обсудит двустороннюю повестку дня между Украиной и ЕС, в частности, выполнение Соглашения об ассоциации и текущее состояние сотрудничества между Украиной и ЕС. Также будет обсуждаться поддержка ЕС с начала российской захватнической войны, а также заявка Украины на членство в ЕС.

В ходе закрытого заседания представители ЕС и Украины обменяются мнениями по ситуации, возникшей после российской агрессионной войны, а также глобальным и региональным вопросам.

Справочно

В соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом в 2014 году был создан Совет ассоциации Украины – ЕС. Заседания Совета ассоциации Украины – ЕС проводятся по меньшей мере один раз в год, а также тогда, когда этого требуют обстоятельства. Заседания Совета ассоциации традиционно проходят на территории ЕС (города Брюссель или Люксембург). Первое заседание Совета ассоциации состоялось 15 декабря 2014 г. в городе Брюссель.