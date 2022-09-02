Кабмин одобрил законопроект о новом Таможенном тарифе: что он предусматривает

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Украинское правительство одобрило законопроект, который приводит Таможенный тариф Украины в соответствии с требованиями Международной конвенции о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров. Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета Министров сегодня. Теперь проект закона будет зарегистрирован в Верховной Раде и рассмотрен народными депутатами. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины, передает УНН.

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"Украина адаптируется к международным стандартам классификации товаров. Это нужно нам для того, чтобы наращивать собственный экспорт, выходить на новые рынки, усиливать конкурентные преимущества в мировой торговле. Большой победой является установление нулевых пошлин на украинские товары со стороны стран ЕС, Канады, Великобритании и Австралии. Экспортеры этим успешно пользуются, продвигая свои товары. В то же время, украинский бизнес нуждается во многих товарах промежуточного импорта, чтобы, например, наладить перерабатывающее производство. В этом контексте новый Таможенный тариф будет способствовать оживлению взаимовыгодной торговли и сделает нашу экономику более сильной", - заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Детали

Действующий Таможенный тариф Украины построен на основе Гармонизированной системы описания и кодирования товаров версии 2017 года, а в большинстве стран уже действует версия 2022 года. Ее используют крупнейшие торговые партнеры Украины, в частности, ЕС, Турция, Китай, США, Швейцария.

В связи с этим возникает ряд осложнений, связанных с разногласиями в товарных кодах во время таможенного оформления продукции, импортируемой в Украину, или при сравнении таможенной статистики Украины и стран-торговых партнеров.

Проект нового Таможенного тарифа Украины предусматривает:

• техническое изменение классификации отдельных товаров путем объединения нескольких кодов в один, детализации одного кода в несколько и перехода отдельных видов товаров в другие коды;

• исключение из системы товаров, уже не применяемых в международной торговле;

• ведение в обращение новых товаров, произведенных с использованием современных технологий и т.д.

Всего произойдет более 350 изменений в товарных кодах, преимущественно в отношении товаров сельского хозяйства, химического, лесного секторов, текстиля, цветных металлов, машиностроения, транспорта и т.д.



Дополнение

Украина получит "таможенный безвиз" уже в 2022 году.