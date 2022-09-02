Страшилки о "холодной зиме" оказались пшиком: Подоляк о газовом шантаже россии

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал страшилки о "холодной зиме" и газовом шантаже россии пшиком. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Подоляка.

Цитата

"Сентябрь только начался, а газовые хранилища Европы заполнены почти до отказа. В очередной раз оказалось, что российские страшилки о "холодной зиме" являются пшиком. Как и план газового шантажа Европы и принуждения к сдаче. Все же идет по плану, да? Наверное, план такой: свободная Украина и энергонезависимый Евросоюз", – написал Подоляк.

Напомним

13 стран ЕС полностью или частично отрезаны от российского газа.