Кабмин ввел санкции против росатома: в списке более 700 человек

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Кабинет Министров Украины наложил санкции более чем на 700 физических и юридических лиц, связанных с российской государственной корпорацией по атомной энергии "росатом". Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины, информирует УНН.

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"Кабинет Министров Украины включил в перечень лиц, в отношении которых применяются персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции), более 700 физических и юридических лиц, связанных с российской государственной корпорацией "росатом", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметил в Facebook министр энергетики Герман Галущенко, в список попал советник генерального директора росатома Ренат Карчаа, который 1 сентября во время визита миссии МАГАТЭ выступил в роли гида на Запорожской АЭС.

"Сегодня – гид на станции, а завтра – имеешь санкции. Вчера весь мир наблюдал, как он проводит "экскурсию" для миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, дезинформируя на каждом шагу. А сегодня он уже – подсанкционное лицо, которому теперь никто не пожмет руку", – отметил Галущенко.

Добавим

15 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал мир защитить Запорожскую АЭС и отреагировать на ядерный шантаж россии новыми жесткими санкциями, в частности против росатома и всей атомной отрасли государства-террориста.