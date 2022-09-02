Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 36,58 0,0128 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Спрос на йодид калия: врачи рассказали о профилактике от действия радиации и к чему приводит неправильная дозировка
Спрос на йодид калия: врачи рассказали о профилактике от действия радиации и к чему приводит неправильная дозировка
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
21480

Кабмин ввел санкции против росатома: в списке более 700 человек

Кабмин ввел санкции против росатома: в списке более 700 человек

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Кабинет Министров Украины наложил санкции более чем на 700 физических и юридических лиц, связанных с российской государственной корпорацией по атомной энергии "росатом". Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины, информирует УНН.

Цитата

"Кабинет Министров Украины включил в перечень лиц, в отношении которых применяются персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции), более 700 физических и юридических лиц, связанных с российской государственной корпорацией "росатом", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметил в Facebook министр энергетики Герман Галущенко, в список попал советник генерального директора росатома Ренат Карчаа, который 1 сентября во время визита миссии МАГАТЭ выступил в роли гида на Запорожской АЭС.

"Сегодня – гид на станции, а завтра – имеешь санкции. Вчера весь мир наблюдал, как он проводит "экскурсию" для миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, дезинформируя на каждом шагу. А сегодня он уже – подсанкционное лицо, которому теперь никто не пожмет руку", – отметил Галущенко.

Добавим

15 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал мир защитить Запорожскую АЭС и отреагировать на ядерный шантаж россии новыми жесткими санкциями, в частности против росатома и всей атомной отрасли государства-террориста.

Источник: УНН
Теги: Россия, санкции, Кабмин
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.