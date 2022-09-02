Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 36,58 0,0128 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Спрос на йодид калия: врачи рассказали о профилактике от действия радиации и к чему приводит неправильная дозировка
Спрос на йодид калия: врачи рассказали о профилактике от действия радиации и к чему приводит неправильная дозировка
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
8100

Freedom, ATACMS и putinkaputt: как Зеленский, Подоляк и Данилов присоединились к флешмобу в Twitter

Freedom, ATACMS и putinkaputt: как Зеленский, Подоляк и Данилов присоединились к флешмобу в Twitter

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Сегодня в Twitter украинские чиновники подхватили французский флешмоб, где одним словом нужно выразить свою деятельность. Среди приобщившихся - Президент Украины Владимир Зеленский, секретарь СНБО Алексей Данилов и советник руководителя ОП Михаил Подоляк, передает УНН.

Детали

Так Президент Владимир Зеленский написал слово “Freedom”, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк – “ATACMS”, секретарь СНБО Алексей Данилов – “putinkaputt”, представительство Президента Украины в АР Крым –“deoccupation”.

Правда, украинцы, которые больше всего ждут хороших новостей с фронта и деоккупации территорий, сначала восприняли эти слова как "анонсы" успехов ВСУ.

Если верить соцсетям, то флешмоб основали мировые лидеры и среди тех, кто его поддержал – президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Германии Олаф Шольц.

Напомним

Twitter объявил в четверг, начавший внутреннее тестирование функции, на которую давно есть запрос, что позволит людям редактировать твиты после их опубликования.

Источник: УНН
Теги: Украина, Twitter, политика
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.