Freedom, ATACMS и putinkaputt: как Зеленский, Подоляк и Данилов присоединились к флешмобу в Twitter

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Сегодня в Twitter украинские чиновники подхватили французский флешмоб, где одним словом нужно выразить свою деятельность. Среди приобщившихся - Президент Украины Владимир Зеленский, секретарь СНБО Алексей Данилов и советник руководителя ОП Михаил Подоляк, передает УНН.

Детали

Так Президент Владимир Зеленский написал слово “Freedom”, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк – “ATACMS”, секретарь СНБО Алексей Данилов – “putinkaputt”, представительство Президента Украины в АР Крым –“deoccupation”.

Правда, украинцы, которые больше всего ждут хороших новостей с фронта и деоккупации территорий, сначала восприняли эти слова как "анонсы" успехов ВСУ.

Если верить соцсетям, то флешмоб основали мировые лидеры и среди тех, кто его поддержал – президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Германии Олаф Шольц.

Напомним

Twitter объявил в четверг, начавший внутреннее тестирование функции, на которую давно есть запрос, что позволит людям редактировать твиты после их опубликования.