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Приняты определенные решения: Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

Приняты определенные решения: Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего во второй раз на этой неделе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на видеообращение главы государства.

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"Сегодня провел еще одно на этой неделе заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Присутствовали, как всегда, руководители сектора обороны и безопасности: Залужный, Монастырский, Буданов, Малюк, Данилов и другие. Докладывали командующие оперативных направлений – Сырский, Литвинов, Ковальчук. Думаю, что все вы понимаете, какие основные вопросы. Приняты и определенные решения. Я думаю, мы их все увидим", - сказал он.

Зеленский добавил, что рассмотрели также вопросы обеспечения наших военных, всесторонней поддержки Вооруженных Сил Украины.

Ранее 

Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором военные доложили о ситуации на передовой и о ее развитии.

Источник: УНН
Теги: Владимир Зеленский
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