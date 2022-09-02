Приняты определенные решения: Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего во второй раз на этой неделе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на видеообращение главы государства.

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"Сегодня провел еще одно на этой неделе заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Присутствовали, как всегда, руководители сектора обороны и безопасности: Залужный, Монастырский, Буданов, Малюк, Данилов и другие. Докладывали командующие оперативных направлений – Сырский, Литвинов, Ковальчук. Думаю, что все вы понимаете, какие основные вопросы. Приняты и определенные решения. Я думаю, мы их все увидим", - сказал он.

Зеленский добавил, что рассмотрели также вопросы обеспечения наших военных, всесторонней поддержки Вооруженных Сил Украины.

Ранее

Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором военные доложили о ситуации на передовой и о ее развитии.