Берлин согласовал кандидатуру нового посла Украины в Германии – Spiegel

КИЕВ. 3 сентября. УНН. В Германии согласовали кандидатуру нового посла Украины, который должен заменить Андрея Мельника. По информации Spiegel, им стал Алексей Макеев, передает УНН.

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"Алексей Макеев возьмет на себя управление посольством Украины в Берлине, это подтвердили SPIEGEL в дипломатических кругах. Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер подписал официальное соглашение", – говорится в сообщении.

Детали

Сейчас Макеев является спецпредставителем МИД Украины по санкционной политике и членом международной экспертной группы Ермака-Макфола. Он находится на дипломатической службе с 1996 года. За это время Макеев успел поработать в Берлине и Берне, он хорошо знает немецкий язык.

Дополнение

9 июля президент Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла Украины в Германии. Дипломат запомнился резкой критикой властей Берлина за задержку поставок оружия в Украину.

В одном из интервью немецким СМИ посол назвал "пощечиной Украины" запрет украинской символики в Берлине на 8-9 мая.

Предполагают, что Мельник может стать заместителем министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.