КИЕВ. 3 сентября. УНН. Сегодня российский диктатор владимир путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба кремля, пишет УНН.

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Как отметили, Эрдоган выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента СССР Михаила Горбачева и подчеркнул его "значительную роль в новейшей истории россии и всего мира".

По данным пресс-службы кремля, президенты двух стран в контексте договоренностей, достигнутых во время переговоров в Сочи 5 августа, обсудили "вопрос дальнейшего развития многопланового сотрудничества между россией и Турцией", а также "подтвердили настрой на расширение торгово-экономических связей, включая продвижение совместных стратегических проектов в сфере энергетики".

Кроме того, путин и Эрдоган говорили об Украине.

"Затронута также ситуация в Украине. Реджеп Тайип Эрдоган (якобы - ред.) отметил конструктивную роль россии в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Рассмотрен ход реализации заключённой в Стамбуле 22 июля при посредничестве президента Турции "зерновой сделки", - говорится в сообщении кремля.

Добавим

5 августа путин и Эрдоган провели переговоры в Сочи. По итогам переговоров лидеры договорились о частичной оплате в рублях поставок российского газа в Турцию и дальнейшем развитии отношений.