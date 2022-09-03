Эрдоган предложил путину посредничество в ситуации с Запорожской АЭС

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с российским диктатором владимиром путиным предложил ему посредничество в ситуации по Запорожской АЭС в Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

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"Президент Эрдоган заявил, что Турция может быть посредником в ситуации с Запорожской АЭС – так же, как и в зерновом соглашении", – говорится в сообщении.

Детали

Турецкое издание Anadolu также информирует, что в коммюнике турецкой стороны отмечается, что лидеры стран обсуждали реализацию стамбульских договоренностей по экспорту украинского зерна через Черное море.

Президенты двух государств также выразили решимость продолжать строительство атомной станции «Аккую» в Турции согласно планам.

Кроме того, отмечается, что путин и Эрдоган могут встретиться 15-16 сентября на саммите Шанхайской организации сотрудничества, который будет проходить в Самарканде в Узбекистане.

Дополнение

Как информировал УНН, сегодня российский диктатор владимир путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор.

Как отметили, Эрдоган выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента СССР Михаила Горбачева и подчеркнул его "значительную роль в новейшей истории россии и всего мира".