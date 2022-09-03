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Это трагедия: у Зеленского отреагировали на взрыв в центре Чернигова

Это трагедия: у Зеленского отреагировали на взрыв в центре Чернигова

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КИЕВ. 3 сентября. УНН. Это трагедия, виновные обязательно будут установлены и понесут наказание согласно действующему законодательству. Так, заместитель Руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко отреагировал на взрыв во время выставки в центре Чернигова, передает УНН.

Детали

По словам Тимошенко, у него был четкий и понятный разговор с руководителем Черниговской ОВА Вячеславом Чаусом.

"Да, это трагедия. В историческом центре Чернигова сдетонировала РПГ. Все могу понять, никогда не пойму служебную халатность. Пострадали дети. Это — недопустимо!" – подчеркнул заместитель руководителя ОП.

Он добавил, что идет проверка. Вовлечены лучшие специалисты. ГБР уже присоединились к расследованию.

"Виновные обязательно будут установлены и понесут наказание согласно действующему законодательству. Государство не останется в стороне. Обещаю", - резюмировал Тимошенко.

Дополнение

Сегодня в Чернигове во время проведения выставки оружия военнослужащие территориальной обороны демонстрировали гражданскому населению оружие и боеприпасы.

Во время демонстрации один из боеприпасов сдетонировал. В результате этого было травмировано пятеро человек, среди них четверо детей в возрасте от 2 до 12 лет.

Источник: УНН
Теги: Украина, дети, Чернигов и Черниговская область, Офис президента Украины
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