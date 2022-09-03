Пентагон создал специальную “группу тигров", чтобы ускорить продажу оружия союзникам - WSJ

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Министерство обороны США хочет ускорить продажу оружия. Для этой цели Пентагон в августе создал так называемую "группу тигров" – команду чиновников для изучения неэффективности продаж США оружия зарубежным странам, и пополнить арсеналы дружественных стран, предоставивших военное снаряжение Украине. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона, передает УНН.

Детали

По словам источников, "команда тигров" будет искать пути для Министерства обороны, чтобы упорядочить части программы и ускорить поставку необходимого вооружения.

Отмечается, что чиновники, которые работают со странами по начальным запросам, могут помогать этим странам лучше составлять письма, устраняя препятствия, возникающие из-за того, что начальный запрос был слишком широк и тому подобное.

Как пишет WSJ, замедленный темп может привести к тому, что некоторые страны не будут уверены в намерениях ли США стати с ними партнерами. Существует риск, что государства, с которыми США хотят оставаться рядом, купят оружие в другом месте.

По информации официальных лиц, напряженность в отношениях с Китаем и полномасштабное вторжение россии в Украину, сделали безотлагательной проверку, которая началась в Пентагоне около месяца назад.

Пентагон выполняет большую часть программы продажи оружия за границу, но она находится под контролем Государственного департамента, использующего ежегодную продажу оружия на 45 млрд долларов как внешнеполитический инструмент для распространения американского влияния.

Добавим

Президент США Джо Байден запросит в Конгресса 11,7 млрд долларов экстренного финансирования для оказания летальной помощи и бюджетной поддержки Украине, сообщил Белый дом.