Трасс пообещала представить план борьбы с энергетическим кризисом

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс в случае избрания 5 сентября лидером правящей Консервативной партии и премьер-министром в течение первой же недели представит план по борьбе с растущими ценами на электричество. Об этом информирует УНН со ссылкой на The Daily Telegraph.

Детали

Трасс заявила, что Великобритании нужно принять трудные решения, чтобы в будущем предоставить себе гарантии, что страна не окажется в сложном положении в энергетическом вопросе каждую осень и зиму.

Она также отметила, что нельзя откладывать решение этой проблемы, поэтому готова действовать и принимать сложные решения, чтобы перестроить экономику Соединенного Королевства.

Напомним

Трасс, претендующая на должности лидера руководящей Консервативной партии и премьер-министра, подчеркнула, что в случае необходимости готова применить ядерное оружие.