В кремле еще не решили посетит ли путин встречу G20

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Решение о формате участия президента рф владимира путина в саммите G20 будет приниматься в зависимости от целого ряда факторов. Об этом рассказал пресс-секретарь кремля дмитрий песков, сообщает УНН со ссылкой на его слова обнародованные российскими медиа.

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"Для того, чтобы принять решение о формате нашего участия, при том что приглашение на высшем уровне имеется, за что мы признательны стране-организатору предстоящего саммита (Индонезии – ред.), будут приниматься во внимание все факторы, в том числе факторы безопасности, конечно", — сказал песков.

Напомним

Лидерский саммит "двадцатки" пройдет на острове Бали в ноябре. Изначально США, Канада и еще несколько западных стран предлагали исключить Россию из G20. Однако власти Индонезии пригласили путина принять участие в саммите. Ранее также президента Индонезии заявлял, что путин приедет на саммит.

Президент Украины Владимир Зеленский также приглашен на встречу, однако, формат его участия будет зависеть от ситуации на фронте.