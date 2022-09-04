Херсонщина: оккупанты проводят фильтрационные мероприятия для обнаружения партизан

КИЕВ. 4 сентября. УНН. На территории Херсонщины оккупанты проводят так называемые фильтрационные мероприятия, цель которых – выявление участников партизанского движения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук, передает УНН.

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«В Херсонской области оккупанты утром проводят так называемые фильтрационные мероприятия. Пытаются запугать местных жителей и заставить их выдать родных и близких – участников партизанского движения. Методички НКВД на московии не изменились», – сообщил Братчук.

Напомним

Председатель Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщил, что в Херсоне оккупанты захватили территорию завода для размещения там своей техники и личного состава.



