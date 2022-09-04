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"Яндекс" в поисковой выдаче показывает россиянам "правильные" СМИ

"Яндекс" в поисковой выдаче показывает россиянам "правильные" СМИ

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Российская пропаганда с помощью поисковой системы «Яндекс» влияет на отношение россиян к войне в Украине – система выдает в поисковой выдаче только «правильные» СМИ. О манипуляции пишет Центр противодействия дезинформации, передает УНН.

Цитата

«Сравнительный анализ выдачи результатов на вопрос о причинах войны в Украине и масштабах гибели российских военных, формирующих Google и «Яндекс» в России, демонстрирует как кремль делает источником пропаганды даже поисковые системы», – говорится в сообщении.

Детали

«Яндекс» не показывает пользователям из РФ статьи заблокированных «Роскомнадзором» медиа, в результатах поиска – только те СМИ и посты на форумах, транслирующих «правильный» путинский взгляд на ситуацию в Украине.

Google на аналогичный запрос в приоритете выдает ссылку на независимые медиа, государственные и оппозиционные российские и украинские СМИ.

«То есть даже на неполиткорректный с точки зрения нарративов кремля запрос пользователь может получить альтернативные ответы, отличающиеся от позиции российских властей», - считают в ЦПИ.

Кроме того, в ЦПД добавили, что в «Яндексе» набирает обороты поиск лучших VPN, чтобы обойти блокировку российской цензуры.

Источник: УНН
Теги: пропаганда
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