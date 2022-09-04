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ЕС на следующей неделе выделит Киеву помощь в размере 5 млрд евро – премьер-министр Украины

ЕС на следующей неделе выделит Киеву помощь в размере 5 млрд евро – премьер-министр Украины

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Украина рассчитывает получить 5 миллиардов евро в виде макрофинансовой помощи от Европейского Союза на следующей неделе для поддержки экономики и армии, а также подготовки к зиме, заявил в воскресенье премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Цитата

«Это поможет обеспечить стабильность нашей экономики, поддержку армии и… отопительный сезон», — заявил Шмыгаль в заявлении в Telegram накануне переговоров с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Детали

Ожидается, что осенью Германия поставит Украине современные системы ПВО IRIS-T, говорится в заявлении Шмыгаля.

Кроме того, Германия объявила сегодня о выделении 200 млн евро Украине на программы поддержки внутренних переселенцев.

Добавим

Ожидается, что Шмыгаль, который прибыл в Берлин поздно вечером в субботу, встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем и другими официальными лицами.

Источник: УНН
Теги: Германия, война, Денис Шмыгаль
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