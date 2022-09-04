Зеленский обсудил с Президентом Еврокомиссии 8-й пакет санкций против рф

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. Обсудили следующий транш макрофинансовой помощи от ЕС Украине и 8 пакет антироссийских санкций, среди которых визовые ограничения для россиян, передает УНН.

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«Провел телефонный разговор с президентом Еврокомиссии Урсолой фон дер Ляен. Обсудили скорейшее выделение следующего транша макрофина ЕС. Указал на необходимость подготовки 8-го пакета санкций, который должен содержать также запрет на выдачу виз гражданам рф. Также скоординировали шаги по ограничению получения россией сверхдоходов от продажи нефти и газа. Рассмотрели возможности осуществления Еврокомиссией быстрой оценки, как только Украина выполнит семь ее рекомендаций», – сообщил Зеленский.

Напомним

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина выступает за полный запрет выдачи туристических виз для граждан россии странами Евросоюза.

Дополнение

В среду министры иностранных дел ЕС договорились отменить упрощенную систему выдачи виз, которая позволяла россиянам подавать заявки на получение визы в Шенгенскую зону, состоящую из 26 стран, в упрощенном порядке.

кремль заявил, что решение Европейского Союза отменить упрощенный визовый режим для российских туристов было "смехотворным" и плохой новостью для российских граждан.