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Первую леди обидели комментарии людей о том, как ее муж трансформировался из актера в военного лидера – интервью BBC

Первую леди обидели комментарии людей о том, как ее муж трансформировался из актера в военного лидера – интервью BBC

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Первая Леди Украины Елена Зеленская в интервью BBC рассказала, что ее оскорбили комментарии, где люди удивляются, как ее муж из телевизионного актера превратился в военного лидера. Об этом информирует УНН.

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«Первая леди, которая родом из того же города, что и ее муж, и знает его из университета, сказала, что ее «оскорбили» люди, которые сказали, что удивлены его переходом от телевизионного актера к военному лидеру», - говорится в сообщении ВВС.

«Он – человек, которого я всегда знала. Он бы не сделал ничего другого», – отметила Зеленская.

Напомним

Первая леди Украины Елена Зеленская появилась на обложке digital-версии американского Vogue.

Источник: УНН
Теги: Владимир Зеленский, Елена Зеленская
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