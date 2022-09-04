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Шольц с похвалой высказался о готовности Украины к вступлению в ЕС

Шольц с похвалой высказался о готовности Украины к вступлению в ЕС

Олаф Шольц и Денис Шмыгаль

Источник: Правительственный портал

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем подкрепил его решимость проводить курс реформ через вступление в Евросоюз. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

Канцлер подчеркнул, что реформы в области правового государства и юридической системы столь же особенно важны, как и инвестиции в восстановление страны, прозвучавшее в заявлении после встречи.

Главы государств и правительств стран ЕС в июне приняли решение предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз.

По словам Дениса Шмыгаля, Украина рассчитывает на поддержку от партнеров и в 2023 году.

Добавим

Правительство Германии в воскресенье согласовало план на 65 миллиардов евро, чтобы ослабить давление на домохозяйства, поскольку счета за электроэнергию резко растут.

Источник: УНН
Теги: Германия, Украина-ЕС, Денис Шмыгаль, Олаф Шольц

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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