Шольц с похвалой высказался о готовности Украины к вступлению в ЕС
Олаф Шольц и Денис Шмыгаль
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем подкрепил его решимость проводить курс реформ через вступление в Евросоюз. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bild.
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Канцлер подчеркнул, что реформы в области правового государства и юридической системы столь же особенно важны, как и инвестиции в восстановление страны, прозвучавшее в заявлении после встречи.
Главы государств и правительств стран ЕС в июне приняли решение предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз.
По словам Дениса Шмыгаля, Украина рассчитывает на поддержку от партнеров и в 2023 году.
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Правительство Германии в воскресенье согласовало план на 65 миллиардов евро, чтобы ослабить давление на домохозяйства, поскольку счета за электроэнергию резко растут.
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