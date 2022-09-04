Украинские флаги возвращаются туда, где должны быть по праву, — Зеленский

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 4 сентября, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Во встрече участвовали военные и политические руководители страны. Об этом сообщает УНН.

Детали

В режиме видеосвязи к заседанию Ставки присоединились: начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский, командующий войсками Оперативного командования «Юг» Андрей Ковальчук и командующий войсками Оперативного командования «Мероприятие» Сергей Литвинов.

Главнокомандующий, командующие оперативными направлениями и руководитель разведки доложили о ситуации на передовой.

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"Исходящих на войне нет. Держим постоянную связь с теми, кто на фронте. Подробностей не буду рассказывать, но украинские флаги возвращаются туда, где должны быть по праву. А оккупантам на нашей земле не место", – цитирует Зеленского пресс-служба Офиса президента Украины.

Добавим

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил, что ВСУ уволили пгт Высокополье в Херсонской области.