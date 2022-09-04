Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 36,58 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Спрос на йодид калия: врачи рассказали о профилактике от действия радиации и к чему приводит неправильная дозировка
Спрос на йодид калия: врачи рассказали о профилактике от действия радиации и к чему приводит неправильная дозировка
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
7125

Украинские флаги возвращаются туда, где должны быть по праву, — Зеленский

Украинские флаги возвращаются туда, где должны быть по праву, — Зеленский

Владимир Зеленский

Источник: Офис Президента

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 4 сентября, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Во встрече участвовали военные и политические руководители страны. Об этом сообщает УНН.

Детали

В режиме видеосвязи к заседанию Ставки присоединились: начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский, командующий войсками Оперативного командования «Юг» Андрей Ковальчук и командующий войсками Оперативного командования «Мероприятие» Сергей Литвинов.

Главнокомандующий, командующие оперативными направлениями и руководитель разведки доложили о ситуации на передовой.

Цитата

"Исходящих на войне нет. Держим постоянную связь с теми, кто на фронте. Подробностей не буду рассказывать, но украинские флаги возвращаются туда, где должны быть по праву. А оккупантам на нашей земле не место", – цитирует Зеленского пресс-служба Офиса президента Украины.

Добавим

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил, что ВСУ уволили пгт Высокополье в Херсонской области.

Источник: УНН
Теги: заседание, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.