Зеленский в очередном обращении поднял вопрос о деоккупации Крыма

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что украинский флаг и свободная жизнь снова вернутся в Крым. Об этом информирует УНН.

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Президент Украины напомнил о годовщине задержания оккупантами в Крыму первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла.

"Он не совершал никаких преступлений. Единственное, чем он разозлил оккупантов, – это защитой своего народа и своей страны – Украины", — сказал Глава государства.

Как отметил Зеленский, Нариман Джелял в прошлом году принял участие в работе Крымской платформы. Он прибыл из Крыма на саммит и рассказал гостям и участникам о том, что реально происходит на полуострове. О репрессиях против всех, кто пытается сохранить свою свободу и свою культуру. О деградации жизни в Крыму за время оккупации. Российское присутствие в украинском Крыму превратило его в одно из самых опасных и несвободных мест в Европе.

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"Я верю, что украинский флаг и свободная жизнь снова вернутся в Крым. Мы освободим всю нашу землю, всех наших людей. Вооруженные Силы Украины, наша разведка, специальные службы уже делают необходимые шаги именно для этого. Эти шаги можно услышать", — сказал Президент.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 4 сентября, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Там президент заявил, что украинские флаги возвращаются туда, где должны быть по праву.