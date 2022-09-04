Президент сообщил о деоккупации новых населенных пунктов

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Во время своего традиционного вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил о деоккупации новых городов по нескольким направлениям. Об этом информирует УНН.

Детали

Президент поблагодарил бойцов 63-го батальона 103-й бригады терробороны, которые обеспечили результат в Донецкой области: освобожден населенный пункт.

54-я бригада на направлении Лисичанск – Северск также сделала хорошие шаги, продвинулась вперед, заняла определенные высоты.

Хочу отметить также 42-й отдельный мотопехотный батальон – благодаря его героическим действиям освобождены два населенных пункта на юге нашего государства.

Напомним

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил, что ВСУ уволили пгт Высокополье в Херсонской области.