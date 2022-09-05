Задержали двух человек, причастных к инциденту во время выставки в Чернигове, — Зеленский

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил, что на Черниговщине задержали двух человек, причастных к инциденту во время выставки в Чернигове. Об этом информирует УНН.

Детали

Президент получил доклад о том, что по подозрению в совершении уголовного правонарушения были задержаны два человека, непосредственно причастные к трагическому инциденту в Чернигове.

Первый дал приказ отвезти боевое оружие на публичное городское мероприятие. Второй — позволил ребенку взять оружие в руки.

Зеленский еще раз предупредил всех представителей власти и правоохранительных органов на местах.

"Бдите, чтобы на публичных мероприятиях не было боевого оружия и других опасных средств", — заметил Глава государства.

Уголовное производство передано в Государственное бюро расследований.

Напомним

В субботу в центре Чернигова на выставке произошел взрыв. Сообщают о 15 пострадавших.