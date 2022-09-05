Задержали двух человек, причастных к инциденту во время выставки в Чернигове, — Зеленский
Владимир Зеленский
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил, что на Черниговщине задержали двух человек, причастных к инциденту во время выставки в Чернигове. Об этом информирует УНН.
Детали
Президент получил доклад о том, что по подозрению в совершении уголовного правонарушения были задержаны два человека, непосредственно причастные к трагическому инциденту в Чернигове.
Первый дал приказ отвезти боевое оружие на публичное городское мероприятие. Второй — позволил ребенку взять оружие в руки.
Зеленский еще раз предупредил всех представителей власти и правоохранительных органов на местах.
"Бдите, чтобы на публичных мероприятиях не было боевого оружия и других опасных средств", — заметил Глава государства.
Уголовное производство передано в Государственное бюро расследований.
Напомним
В субботу в центре Чернигова на выставке произошел взрыв. Сообщают о 15 пострадавших.
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