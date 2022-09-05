Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 36,53 -0,0493 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Спрос на йодид калия: врачи рассказали о профилактике от действия радиации и к чему приводит неправильная дозировка
Спрос на йодид калия: врачи рассказали о профилактике от действия радиации и к чему приводит неправильная дозировка
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
7065

Задержали двух человек, причастных к инциденту во время выставки в Чернигове, — Зеленский

Задержали двух человек, причастных к инциденту во время выставки в Чернигове, — Зеленский

Владимир Зеленский

Источник: Сайт ОПУ

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил, что на Черниговщине задержали двух человек, причастных к инциденту во время выставки в Чернигове. Об этом информирует УНН.

Детали

Президент получил доклад о том, что по подозрению в совершении уголовного правонарушения были задержаны два человека, непосредственно причастные к трагическому инциденту в Чернигове.

Первый дал приказ отвезти боевое оружие на публичное городское мероприятие. Второй — позволил ребенку взять оружие в руки.

Зеленский еще раз предупредил всех представителей власти и правоохранительных органов на местах.

"Бдите, чтобы на публичных мероприятиях не было боевого оружия и других опасных средств", — заметил Глава государства.

Уголовное производство передано в Государственное бюро расследований.

Напомним

В субботу в центре Чернигова на выставке произошел взрыв. Сообщают о 15 пострадавших.

Источник: УНН
Теги: обращение, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.