Шмигаль рассказал о чем общался с Шольцом

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Во время встречи Олаф Шольц и Денис Шмигаль обсудили весь спектр вопросов, касающихся финансов, оружия, восстановления Украины, санкций, энергетического кризиса и отопительного сезона. Об этом написал в своем Telegram Денис Шмигаль, передает УНН.

Детали

По словам премьер-министра Украины, после российского вторжения 24 февраля, Германия стала лидером среди европейских стран по размеру финансовой помощи, предоставив Украине 1,4 млрд евро. От ЕС Украина получила 2,4 млрд евро и ожидает еще 8 млрд макрофинансовой помощи. Из них 5 млрд — в ближайшее время. Германия в этом вопросе также активно помогает.

Первый вопрос разговора — вопрос новых поставок оружия.

"Это отдельный важный блок, и здесь есть общее видение о необходимости наращивать поставки тяжелого вооружения", — заметил Шмигаль.

Второй вопрос — энергетический кризис и отопительный сезон. Как отметил премьер-министр Украины, Россия развязала энергетическую войну против Европы. В ответ ЕС должен как можно быстрее полностью отказаться от энергоресурсов из страны-агрессора. Решение об эмбарго на российские угли и нефть уже есть, но нужно также эмбарго на газ. Украина готова увеличивать поставки своей электроэнергии, что будет способствовать энергетической безопасности Европы. Важно продолжать совместную работу над демилитаризацией Запорожской АЭС.

И не менее важный вопрос — восстановление Украины.

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"Уже этой осенью мы договорились провести в Германии конференцию по восстановлению высокого уровня. Федеральный канцлер отметил готовность содействовать детальной подготовке Плана восстановления уже сейчас, чтобы быстро его запустить после нашей победы", — подчеркнул Шмигаль.

Напомним

Правительство Германии в воскресенье согласовало план на 65 миллиардов евро, чтобы ослабить давление на домохозяйства, поскольку счета за электроэнергию резко растут.