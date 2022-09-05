"Они должны понимать последствия": Шмыгаль призывает ЕС не давать визы россиянам

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Европейский Союз должен полностью остановить выдачу виз россиянам. Также цивилизованный мир должен усилить санкционное давление, включая полное эмбарго на российские газ и нефть, и продолжать помогать украинской армии. Это подчеркнул Премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью Politico, информирует УНН.

Детали



Глава Кабинета министров по случаю рабочего визита правительственной команды в Берлин и Брюссель заявил, что пока россия ведет террористическую войну, визы должны быть прекращены или приостановлены.

Шмыгаль отверг предыдущий первый шаг ЕС по российским визам, когда министры иностранных дел согласились приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с россией 2007 года - шаг, который сделает визовый процесс более обременительным и дорогостоящим, но не отменит его полностью.

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"Этого недостаточно. Мы считаем, что не только не должно быть так называемого заявления на получение визы, но нужно принять более жесткие санкции в отношении туристов и студентов. Вместо того, чтобы туристы или студенты ездили в Европу наслаждаться жизнью или учиться, они должны оставаться в своей стране и рассказывать своим соседям, родственникам, своему окружению то, как Европа действительно видит россию. Это должно быть как холодный душ для всего российского общества - дать ему понять последствия того, что они делают в Украине", - добавил Шмыгаль.

Отвечая на вопрос, следует ли наказывать простых россиян и студентов за войну путина в Украине, Премьер отметил, что 85% россиян поддерживают российское вторжение.

"Люди должны знать, что, поддерживая путина и его агрессию, они должны платить за эту поддержку", – подытожил он.

Шмыгаль также призвал ЕС усилить санкции против россии и продолжать поставлять вооружение Украине.

"Мы хотели бы надавить относительно полного эмбарго на нефть и газ для россии. Мы понимаем, что экономика в ЕС действительно зависит от российских источников энергии. Мы понимаем, что это трудные решения, но мы также понимаем, что введя эмбарго на нефть и газ в россии мы поможем сократить российский бюджет и дадим им меньше возможностей финансировать свою террористическую деятельность и геноцидную войну против Украины", - резюмировал он.

Добавим

Грузинская оппозиционная парламентская партия "Лело для Грузии" требует установить визовый режим для граждан россии и Белоруссии из-за их массового въезда в страну после полномасштабного вторжения россии в Украину.