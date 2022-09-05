Украина ожидает перехода к переговорному процессу по членству в ЕС - Шмыгаль

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Украина ожидает перехода к переговорному процессу по членству страны в ЕС и рассчитывает на поддержку Европейского парламента в этом вопросе. Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи с президентом Европарламента Робертой Мецолой и руководителями политических групп, пишет УНН.

Детали

По словам главы правительства, на следующей неделе состоится первая пленарная сессия ЕП в новом сезоне. И он уверен, что Европарламент и другие институты "еще раз подчеркнут свою неизменную поддержку Украины и определят безусловным приоритетом победу в этой войне, позорно развязанной россией".

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"Приоритетами остаются: военная помощь, усиление санкционного давления, финансовая и гуманитарная поддержка Украины. После получения Украиной статуса кандидата нашим ключевым приоритетом является переход к переговорному процессу по членству. Рассчитываем на поддержку Европарламента в этом вопросе", - указал Шмыгаль в Telegram.

Дополнение

Как подчеркнул Премьер-министр Денис Шмыгаль, ЕС должен полностью остановить выдачу виз россиянам. Также цивилизованный мир должен усилить санкционное давление, включая полное эмбарго на российские газ и нефть, и продолжать помогать украинской армии.