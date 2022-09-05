Шмыгаль встретился с вице-президентом Еврокомиссии: обсудили полное энергетическое эмбарго против рф

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился в Брюсселе с вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем. В повестке дня - усиление санкционного давления на агрессора, введение против россии полного энергетического эмбарго, отметил Шмыгаль в своем Telegram, передает УНН.

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“Ужесточение санкций против россии и интеграцию Украины в энергетический рынок ЕС обсудили с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем в Брюсселе. Поблагодарил за последовательную политику ЕС об усилении санкционного давления на агрессора и принятии 7-го пакета санкций. Среди наших дальнейших приоритетов — введение против россии полного энергетического эмбарго. Такие мероприятия уже проработаны экспертной группой Ермака-Макфола и предложены в дорожной карте”, – говорится в сообщении главы правительства.

Детали

По теме энергетики Шмыгаль отметил, что экспорт электроэнергии из Украины может заменить значительные объемы импорта газа из рф.

Так, Премьер-министр поднял вопрос увеличения возможностей объемов экспорта электроэнергии из Украины в ЕС. Сейчас торговая мощность составляет 300 МВт, тогда как потенциал нашего экспорта — до 2000 МВт. Рассчитывается на увеличение объемов экспорта электроэнергии и поддержку Еврокомиссии.

“Также Украина имеет самые большие хранилища газа и может стать "газовым сейфом" Европы. Учитывая полученный статус кандидата, правительство настроено на ускорение интеграции в энергетический рынок ЕС”, – добавил Шмыгаль.

Дополнение

Министры финансов и управляющие банками стран "Группы семи" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) одобрили ограничение цен на российскую нефть.