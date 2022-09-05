"Шабаш под триколорами": МИД осудило пророссийские митинги в Кельне и Праге

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко осудил пророссийские митинги в Кельне (Германия) и Праге (Чехия), назвав их "шабашем под триколорами государства-агрессора". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Николенко.

Детали

"Украинская сторона благодарна жителям Кельна и Праги, которые выступили против пророссийских митингов в воскресенье. (...) Проведение подобных шабашей под триколорами государства-агрессора в центре Европы недопустимо. Эти мероприятия не имели ничего общего со свободой слова и реальными настроениями в Германии и Чехии. Мы осуждаем попытки участников пророссийских акций оправдать войну россии против Украины и презирать честь и достоинство украинцев, которые ценой своих жизней отстаивают свободу в Европе", – написал Николенко.

Он отметил, что в МИД не сомневаются в солидарности абсолютного большинства немцев и чехов с украинцами, которые предоставили сотням тысяч из них временное убежище, а также поддерживают Украину и политику своих правительств по противодействию российской агрессии.

"Акции, которые состоялись в воскресенье, не смогут поколебать дружбу между Украиной и Германией и Чехией, поддержку которых мы высоко ценим", – добавил Николенко.

Ранее

4 сентября на улицы Кельна и Праги вышли митингующие с требованием прекратить поддерживать Украину и отменить санкции против россии. По словам Олега Николенко, призывы людей подвергали сомнению территориальную целостность Украины. Также протестующие объявляли сбор средств для поддержки незаконных вооруженных формирований на Донбассе.