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Украина получит от ЕС бюджетную поддержку еще на 500 млн евро

Украина получит от ЕС бюджетную поддержку еще на 500 млн евро

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Украина и Европейский Союз подписали соглашение о предоставлении Киеву бюджетной поддержки на сумму 500 миллионов евро. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram, передает УНН.

Детали

"(Подписано – ред.) соглашение о предоставлении Украине бюджетной поддержки на 500 млн евро", - отметил Шмыгаль в перечне соглашений, которые были подписаны с ЕС.

Выделенные средства, как указал глава правительства, имеют целевое назначение и пойдут на обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц, а также в поддержку малых фермеров, чтобы они смогли продолжать и развивать свое дело.

Дополнение

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сегодня встретился в Брюсселе с вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем. На повестке дня - энергетические вопросы и введение против россии полного энергетического эмбарго.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, помощь, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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