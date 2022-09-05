Еврокомиссия предложит приостановку упрощения визового режима с рф на этой неделе - СМИ

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Европейская комиссия уже на этой неделе предложит приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с рф, сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter, пишет УНН.

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"Еврокомиссия уже на этой неделе выступит с предложениями приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с россией и непризнании российских паспортов, выданных на оккупированных территориях Украины", - отметил Йозвяк.

Дополнение

Министры иностранных дел стран ЕС 31 августа согласились приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с россией от 2007 года на фоне войны рф против Украины.

Постоянные представители стран-членов ЕС могут договориться о приостановлении соглашения об упрощенном визовом режиме с рф в среду, 7 сентября.

Прекращение действия соглашения об упрощении визового режима с россией будет означать, что россияне будут платить 80 евро вместо 35 за визы ЕС, а также столкнутся с более продолжительной процедурой их получения.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад ввести полный запрет на поездки россиян.