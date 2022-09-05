Украина и ЕС заключили 5 важных соглашений, приближающих страну к вступлению в Евросоюз

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Украина и Европейский Союз подписали пять важных соглашений, которые приближают нашу страну к вступлению в Евросоюз и способствуют устойчивости нашего государства в войне против российского агрессора. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram, передает УНН.

Детали

Во-первых, по его словам, речь идет о Соглашении об участии Украины в программе ЕС «Цифровая Европа» (2021-2027).

Это часть цифрового безвиза с ЕС. Программа «Цифровая Европа» имеет бюджет в 7,5 млрд евро для развития проектов по пяти направлениям:

суперкомпьютер

искусственный интеллект

кибербезопасность

цифровые навыки

обеспечение широкого использования цифровых технологий в экономике и обществе.

Второе соглашение – об участии Украины в программе ЕС для сотрудничества в таможенной сфере.

С 1 октября заработает таможенный безвиз с ЕС. Шмыгаль подчеркнул, что после подписания сегодняшнего соглашения Украина присоединится к программе сотрудничества в таможенной сфере с бюджетом около 1 млрд евро. Это позволит повысить квалификацию наших таможенников, участвовать в разработке и использовании европейских электронных систем.

Третье соглашение предусматривает предоставление Украине бюджетной поддержки на 500 млн евро.

Средства имеют целевое назначение и пойдут на обеспечение жильем внутри перемещенных лиц, а также на поддержку малых фермеров, чтобы они смогли продолжать и развивать свое дело.

Также Украина подписала четвертое соглашение – об участии Украины в программе ЕС по сотрудничеству в налоговой сфере Fiscalis.

Отныне Государственная налоговая служба Украины сможет обмениваться информацией с коллегами из ЕС. Появляется возможность использования современных европейских ІТ-систем в области налогообложения.

Кроме того, стороны подписали пятое соглашение, благодаря которому Еврокомиссия увеличивает бюджет на гранты для Украины на 122 млн евро. Это позволит обеспечить финансирование приоритетных для Украины проектов и ускорить их получение благодаря тому, что гранты могут предоставляться напрямую органам государственной власти, местного самоуправления и общественным организациям.

Цитата

“Все пять соглашений — важный элемент нашего двухлетнего плана интеграции в Европейский Союз, а также чрезвычайный шаг солидарности Европы с Украиной в этой войне”, – подчеркнул Шмыгаль.

Дополнение

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина ожидает перехода к переговорному процессу по членству страны в ЕС и рассчитывает на поддержку Европейского парламента в этом вопросе.