Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 36,53 -0,0493 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Фонд госимущества вскоре получит нового руководителя: основной кандидат - из "Голоса"
Фонд госимущества вскоре получит нового руководителя: основной кандидат - из "Голоса"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
12285

Зеленский созвонился с Макроном: о чем говорили полтора часа

Зеленский созвонился с Макроном: о чем говорили полтора часа

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел полуторачасовой телефонный разговор со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Зеленского.

Цитата

"Провел предметные более полуторачасовые переговоры с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Проинформировал французского коллегу о ситуации на фронте и ходе противодействия агрессии рф. Скоординировали дальнейшую оборонную поддержку со стороны Франции. Обменялись оценками результатов миссии МАГАТЭ на ЗАЭС", - отметил Зеленский.

Напомним

30 августа Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с Эмманюэлем Макроном защиту Украины и Европы от российского радиационного шантажа.

Источник: УНН
Теги: Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Макрон Эмманюэль
Макрон Эмманюэль
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.