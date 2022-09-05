Зеленский созвонился с Макроном: о чем говорили полтора часа

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел полуторачасовой телефонный разговор со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Зеленского.

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"Провел предметные более полуторачасовые переговоры с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Проинформировал французского коллегу о ситуации на фронте и ходе противодействия агрессии рф. Скоординировали дальнейшую оборонную поддержку со стороны Франции. Обменялись оценками результатов миссии МАГАТЭ на ЗАЭС", - отметил Зеленский.

Напомним

30 августа Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с Эмманюэлем Макроном защиту Украины и Европы от российского радиационного шантажа.