Нардеп-бездельник: за три года в Раде Сергей Лабазюк пропустил более 50% голосований - ОПОРА

КИЕВ. 5 сентября. УНН. За три года работы в Верховной Раде IX созыва нардеп Сергей Лабазюк из депутатской группы “За майбутнє” не голосовал в 45% случаях, еще 23% голосований он пропустил, потому что вообще отсутствовал в парламенте. Об этом сообщает ОПОРА, передает УНН.

Детали

В тех случаях, когда Лабазюк участвовал в голосованиях, он чаще всего голосовал “за”, красную кнопку системы Рада он нажимал лишь в 0,2% случаев.

После полномасштабного вторжения россии в Украину производительность Лабазюка только упала. По данным ОПОРЫ, нардеп 529 раз (62%) не голосовал, а 274 раза (32%) голосовал "за".

Добавим

Сергей Лабзюк – член аграрного комитета, однако фактически владеет аграрным бизнесом. По данным Youcontrol, он является основателем группы компании “Витагро” и владеет 100% их акций, однако формально управляет компаниями его брат Петр Лабазюк.