В прощальном сообщении Борис Джонсон упомянул Украину

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, покидая должность заявил, гордится тремя годами в качестве главы правительства, в том числе тем, что оказал Украине поддержку. Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.

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«Я горжусь тем, что был лидером Консервативной партии за последние три года, завершая Brexit, наблюдая за самым быстрым внедрением вакцины в Европе и оказывая жизненно необходимую поддержку Украине», – написал Джонсон.

Он также поздравил нового премьер-министра Лиз Трасс с избранием на должность, выразив уверенность, что у нее правильный план по преодолению кризиса и повышению уровня жизни в стране.

Напомним

Глава британского МИД Лиз Трасс станет следующим премьер-министром Великобритании после того, как выиграла у Риши Сунака в борьбе за кресло преемника Бориса Джонсона.