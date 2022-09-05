Жду сотрудничества в новом статусе: Зеленский поговорил с Джонсоном

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ждет сотрудничества с Борисом Джонсоном, который покинул пост премьер-министра Великобритании, в его новом статусе. Об этом информирует УНН со ссылкой на Twitter Зеленского.

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"Провел итоговый разговор с Борисом Джонсоном в его нынешнем статусе. От имени всего украинского народа поблагодарил за личную смелость, принципиальность и выдающийся вклад в противодействие агрессии рф. С нетерпением жду сотрудничества с большим другом Украины в новом статусе", – отметил Зеленский.

Напомним

Сегодня, 5 сентября, стало известно, что глава британского МИД Лиз Трасс станет следующим премьер-министром Великобритании.