Полное энергетическое эмбарго, а также отключение российских и белорусских банков от SWIFT: Шмыгаль озвучил, каких шагов Украина ожидает от ЕС

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Полное энергетическое эмбарго, а также отключение всех российских и белорусских банков от SWIFT — это первоочередные шаги, которых мы ожидаем от ЕС и других наших партнеров. Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время совместной пресс-конференции в Брюсселе с Высоким представителем Европейского Союза Жозепом Боррелем и Комиссаром Европейского Союза по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи, передает УНН.

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«Полное энергетическое эмбарго, а также отключение всех российских и белорусских банков от SWIFT — это первоочередные шаги, которых мы ожидаем от ЕС и других наших партнеров. россия ведет энергетическую войну против Европейского Союза, и Европа должна реагировать соответствующим образом», — отметил Шмыгаль.

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Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель в свою очередь подчеркнул, что ЕС будет поддерживать Украину финансово, политически и военно столько, сколько потребуется для победы.

«Мы полны решимости построить сильную, богатую Украину как часть европейской семьи», — отметил Жозеп Боррель.

Также Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель и Комиссар ЕС по соседству и расширению Оливер Варгеи отметили важный прогресс Украины в имплементации реформ, которые произошли несмотря на полномасштабную войну россии против Украины.

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