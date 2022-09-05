В НАПК предлагают ввести санкции грузинского олигарха Иванишвили и 11 приближенных к нему лиц

КИЕВ. 5 сентября. УНН. НАПК предлагает наложить санкции на грузинских политически значимых лиц, которые могут быть причастны к обходу санкций против россии - олигарха Бидзину Иванишвили, а также 11 приближенных к нему лиц, передает УНН со ссылкой на НАПК.

Детали

В рамках работы по идентификации кандидатов на санкции Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) предлагает наложить международные санкции на лиц, которые могут быть причастны к обходу санкции против россии. В частности, в списки потенциальных кандидатов на международные санкции включен грузинский олигарх Бидзина Иванишвили, а также 11 приближенных к нему лиц.

Также НАПК инициирует наложение санкций на грузинского и российского бизнесмена Левана Васадзе, который имеет тесные связи с Александром Дугиным. Деятельность известного пропагандиста, идеолога кремля Дугина, направлена ​​на создание евразийской сверхдержавы через интеграцию россии с бывшими советскими республиками в новый Евразийский союз.

Эти предложения НАПК направило в Министерство иностранных дел Украины.

Добавим

Всего НАПК идентифицировало уже 19,3 тыс. физических лиц и 4,1 тыс. компаний, которые должны попасть под санкции.

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