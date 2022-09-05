Зеленский заявил, что в дальнейшем ждет поддержки Джонсона после его отставки

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Во время своего вечернего обращения к украинцам Владимир Зеленский рассказал, что говорил сегодня с Борисом Джонсоном, надеясь, что после отставки британец не покидает политическую деятельность и еще продолжит поддерживать Украину. Об этом информирует УНН.

Детали

Сегодня в Соединенном Королевстве состоялся финал выборов на кресло премьер-министра. Новоизбранной главой британского правительства стала Лиз Трасс. Ее предшественником был большой друг Украины — Борис Джонсон, который с сегодняшнего дня официально покинул пост премьера.

Во время обращения Президент Украины сообщил, что у него был телефонный разговор с Борисом Джонсоном.

Цитата

"С первых минут российской полномасштабной войны против Украины и Европы Борис был с нами. Его первым и самым важным вопросом всегда было: как еще можно помочь?" — сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что и до 24 февраля чувствовалось, что Британия вместе с Украиной. За несколько лет удалось вывести украинско-британские отношения на самый высокий уровень за все время украинской независимости.

Было подписано Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.

"Мы сделали очень многое для усиления связей между нашими обществами – экономических, социальных, культурных. Мы начали программу обновления украинского флота. И сейчас, во время полномасштабной войны, договорились о конкретном участии Британии в программе восстановления Украины после боевых действий", — отметил Президент.

Напомним

Глава британского МИД Лиз Трасс становится следующим премьер-министром Великобритании после того, как выиграла у Риши Сунака в борьбе за кресло преемника Бориса Джонсона.