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Президент Украины провел полуторачасовой разговор с президентом Франции: о чем говорили

Президент Украины провел полуторачасовой разговор с президентом Франции: о чем говорили

Владимир Зеленский

Источник: ОПУ

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Во время вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил, что провел полуторачасовой разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, пишет УНН.

Цитата

"Сегодня же говорил с Президентом Франции Эммануэлем Макроном – более полутора часов. Очень содержательные переговоры. Прежде всего о ситуации на фронте, об оборонной поддержке Украины. Я благодарен господину Президенту и всему народу Франции за неизменное стремление защитить наши общие европейские ценности. , нашу общую о’единую Европу", — сказал Зеленский.

Отдельно и подробно президенты остановились на ситуации Запорожской АЭС. Обменялись оценками результатов миссии МАГАТЭ на станцию.

Как отметил Зеленский, — завтра должны быть представлены выводы миссии. Глава государства надеется, что они будут объективными.

Напомним

В результате пожара из-за обстрелов была отключена последняя линия, которая соединяла узел Запорожской АЭС / Запорожской ТЭС с энергосистемой Украины, и отключен от сети энергоблок №6, питающий собственные нужды ЗАЭС.

Источник: УНН
Теги: Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Макрон Эмманюэль
Макрон Эмманюэль
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