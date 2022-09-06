Арестович назвал самые горячие направления для артиллерии ВСУ

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником и журналистом Марком Фейгиным назвал самые горячие направления для артиллерии ВСУ. Об этом сообщает УНН.

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По словам Арестовича три самые горячие точки по работе дальнобойной артиллерии – это Херсонское, Мелитопольское и Донецкое направления.

Он сказал, что ВСУ бьют врага на Мелитопольском направлении не меньше, чем на Херсонском.

"Я даже не знаю, на каких направлениях мы их не накрываем. Бьем везде. И с боеприпасами у нас все хорошо", – отметил советник Офиса президента.

Напомним

Аналитики Института изучения войны (ISW) подтверждают, что контрнаступление Вооруженных сил Украины заметно развивается на юге и востоке.