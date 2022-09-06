Байден ответил, нужно ли признать Россию страной-спонсором терроризма

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Президент США Джо Байден в понедельник заявил, что Россия не должна быть признана государством-спонсором терроризма. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Джозеф Байден сказал, что Россию не следует признавать государством-спонсором терроризма. Это ярлык, который Украина хочет повесить на нее, потому что федерация начала кровавую полномасштабную войну.

Как сообщает издание Reuters, такой вопрос американскому президенту задали журналисты во время пресс-конференции в Белом доме в понедельник, 5 сентября.

На вопрос, должна ли Россия быть признана государством-спонсором терроризма, Байден ответил "Нет".

Напомним

Бывший президент США Дональд Трамп назвал Джо Байдена "врагом государства".