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Байден ответил, нужно ли признать Россию страной-спонсором терроризма

Байден ответил, нужно ли признать Россию страной-спонсором терроризма

Джозеф Байден

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Президент США Джо Байден в понедельник заявил, что Россия не должна быть признана государством-спонсором терроризма. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Джозеф Байден сказал, что Россию не следует признавать государством-спонсором терроризма. Это ярлык, который Украина хочет повесить на нее, потому что федерация начала кровавую полномасштабную войну.

Как сообщает издание Reuters, такой вопрос американскому президенту задали журналисты во время пресс-конференции в Белом доме в понедельник, 5 сентября.

На вопрос, должна ли Россия быть признана государством-спонсором терроризма, Байден ответил "Нет".

Напомним

Бывший президент США Дональд Трамп назвал Джо Байдена "врагом государства".

Источник: УНН
Теги: Россия, терроризм, Джо Байден
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